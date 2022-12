La serie Huawei P60 sta per arrivare: HarmonyOS 3.1 a bordo

In Cina sembra essere tutto pronto: Huawei dice di essere tornata. In questo contesto, si guarda dunque con interesse alla prossima gamma Huawei P60, che a quanto pare non dovrebbe tardare ad arrivare.

Infatti, come riportato da Gizchina, alcuni recenti report relativi al social network cinese Weibo lasciano intendere che l'azienda sarebbe già al lavoro sul materiale promozionale relativo ai prossimi smartphone in arrivo. Per il momento, l'informazione che ne è emerge è che il reveal di Huawei P60 dovrebbe arrivare nel corso del Q1 2023.

In parole povere, a inizio anno dovremmo vedere, perlomeno per quel che riguarda la Cina, a cosa sta lavorando il popolare brand. A proposito di software, a supportare la serie dovrebbe esserci HarmonyOS 3.1, considerando anche il fatto che Huawei sta diffondendo il suo sistema operativo proprietario su parecchi dispositivi in tempi molto rapidi. Al netto di questo, potrebbero esserci novità sul fronte fotografico, ma attualmente le indicazioni in merito non sono molte: staremo a vedere.

Per il resto, restando nell'ambito della stessa azienda, di recente c'è stato l'annuncio dell'arrivo in Italia degli auricolari Huawei FreeBuds 5i. Insomma, di certo Huawei non sta restando con le mani in mano, continuando a proporre parecchi prodotti nonostante la situazione di base non sia propriamente delle più favorevoli.