La serie iPhone 12 avrà una versione da 5.4 pollici estremamente comoda

Nel forum di MacRumors sono comparse altre immagini del nuovo iPhone 12, il quale viene paragonato all’iPhone SE e all’iPhone 7 per capire meglio quali saranno le sue dimensioni. Il paragone è stato possibile grazie a dei design trapelati online a metà giugno, usati poi per creare dei modelli finti da analizzare.

L’utente iZac ha acquistato uno di questi modelli, più precisamente quello da 5.4 pollici, proprio per studiarne le dimensioni rispetto ad altri vecchi smartphone prodotti da Apple. Dalle foto si vede che il design moderno rimane simile a quello dei telefoni più grandi che attualmente vanno tanto di moda, ma tornando a delle dimensioni più ridotte e dunque pratiche per l’utente.

Spesso infatti si sentono lamentele riguardo le difficoltà nell’utilizzo di smartphone con display attorno ai 6.5 pollici, e forse per questo la Mela ha deciso di fare un passo indietro pensando a queste persone. E il feedback è positivo: iZac ha confermato che rispetto all’iPhone SE è più grande ma comunque rimane saldo quando tenuto in mano.

Optare per una versione da 5.4 pollici, assieme alle altre varianti da 6.1” e 6.7”, potrebbe essere un’ottima mossa da parte di Apple: offrire questa opzione ai clienti che non ritengono necessario uno smartphone “gigante” garantirà vendite maggiori, soprattutto se sarà il modello meno costoso da 490 Euro. Peccato per la probabile mancanza del display ProMotion.