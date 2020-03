Ecco in quale serie tv le missioni sono comunicate da un interfono

Nella serie tv anni Charlie's Angels, andata in onda in Italia a partire dal 1979, per comunicare le missioni da compiere veniva usato un interfono. Il misterioso Charlie, di cui lo spettatore non vede mai il volto, assegnava le missioni alle sue tre investigatrici attraverso questo strumento.

I primi episodi di Charlie's Angels sono andati in onda nel 1976 sulla rete statunitense ABC. I tre "angeli" originali sono Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith, l'unica a comparire in tutte le stagioni della serie.

David Doyle interpretava invece il personaggio di John Bosley, che faceva da tramite fra Charlie e le investigatrici private della sua agenzia.

Prodotta da Leonard Goldberg e Aaron Spelling, Charlie's Angels è una serie poliziesca, in cui ogni episodio seguiva una scaletta più o meno standard: un antefatto, la chiamata in azione degli "angeli", uno dei quali in qualche modo si infiltrava tra i "cattivi" e si ritrovava in pericolo. Con l'aiuto degli altri "angeli", poi, la situazione si risolveva e l'episodio si concludeva, rimandando alla puntata successiva dopo alcune battute scherzose che allentavano la tensione.

Dalla serie, che si è conclusa nel 1981 dopo 118 episodi, sono poi stati tratti due film, nel 2000 e nel 2003, e un reboot nel 2019, scritto e diretto da Elizabeth Banks.