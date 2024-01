La serie Moto G si allarga: arrivano i nuovi g34 5G, g24 e g04

Motorola annuncia oggi un’importante espansione della gamma moto g, con l’arrivo di tre nuovi dispositivi: moto g04, moto g24 e moto g34, i nuovi membri della famiglia che vogliono portare l’innovazione tra le mani di tutti i tipi di clienti.

Partendo da moto g34 5G, è dotato di un display da 6,5 pollici con refresh rate pari a 120Hz, in grado di offrire un’esperienza di gioco e riproduzione video fluida. Presente anche il supporto Dolby Atmos, che migliora l’esperienza audio sia durante una sessione da gaming che durante la riproduzione di qualsiasi tipologia di contenuto. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 695 5G, oltre che una batteria da 5000 mAh dotata di ricarica TurboPower 18W che garantisce ore di autonomia in pochi minuti. A livello fotografico, presente un sensore Quad Pixel da 50 megapixel, con fotocamera Macro Vision che è in grado di catturare anche i dettagli più minuscoli. La fotocamera frontale da 16 megapixel è invece dotata di tecnologia Ultra Pixel e grazie all’AI e Face Retouch le fotografie si migliorano automaticamente.

Il moto g34 5G è dotato di sistema operativo Android 14 e di una serie di funzionalità legate all’accessibilità come il potenziamento delle funzioni per la vista e l’udito. L’edizione speciale è caratterizzata da un materiale vegano premium che dà allo smartphone un tocco di lusso a coloro che cercano qualcosa in più rispetto al design dell’edizione standard. Sul mercato arriveranno le varianti Charcoal Black, Ice Blue ed Ocean Green. Moto g34 5G è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 189,90 Euro.

Presentato anche moto g24, uno smartphone con design idrorepellente disponibile in Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender. Dotato di funzionalità RAM Boost, si adatta in maniera fluda alle attività e può aggiungere fino a 4GB di RAM virtuale. Ad accompagnare questa funzione ci pensa il processore octa-core ad alte prestazioni da 2,0 GHz, mentre a livello fotografico troviamo un sensore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, fotocamera Macro Vision e fotocamera frontale da 8MP. Il display è HD+ da 6,56 pollici con refresh rate a 90Hz e luminosità di picco di 537 nits. Moto g24 è disponibile da oggi in Italia al prezzo d 139,90 Euro.

Infine, arriva anche il moto g04, con display HD+ da 6,6 pollici e refresh rate di 90Hz, dotato di funzionalità High Brightness e Night Light che garantiscono una visione ottimale in tutte le condizioni d’illuminazione. A ciò si aggiunge anche il supporto Dolby Atmos, mentre il comparto fotografico è composto da una lente da 16 megapixel potenziata dall’IA. Presente anche il sistema RAM Boost che trasforma lo spazio d’archiviazione in RAM e può aggiungere fino a 4GB di RAM virtuale. Moto g04 sarà disponibile nelle prossime settimane a 129,90 Euro.