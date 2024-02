La serie di notebook Galaxy Book4, dotata di AI, arriva in Italia il 26 Febbraio 2024

Ancora annunci da parte di Samsung, a poche ore dalla conferma dell’arrivo di One UI 6.1 su alcuni smartphone del 2023, il colosso coreano ha annunciato la disponibilità dei nuovi laptop dotati di IA Galaxy Book4 anche in Italia.

Nella fattispecie, la serie composta da Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 360 arriverà in Italia a partire dal 26 Febbraio 2024, a poco più di un mese dal lancio in Corea avvenuto il 2 Gennaio dove ha registrato un interesse record.

Il Galaxy Book4 Ultra è dotato del processore Intel Core Ultra 9/7, con nuova NPU a cui si aggiunge il chip Samsung Knox che offre una maggiore sicurezza in quanto in grado di proteggere separatamente i dati sensibili dal sistema. Sul modello Ultra, insieme a quello Pro, è anche presente un display touchscreen Dynamic AMOLED 2X che offre un contrasto netto e colori vividi, a cui si aggiunge la funzione Vision Booster che migliora in automatico la luminosità. Presente anche la tecnologia antiriflesso che migliora la visione riducendo i riflessi.

Presente anche la Galaxy Connected Experience che offre una connessione continua con i dispositivi Samsung Galaxy.

“Siamo entusiasti che gli utenti possano testare l’intelligenza, la connettività e la produttività rese disponibili dalla serie Galaxy Book4, che porta la nostra linea di computer di fascia premium a un livello superiore”, ha affermato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “La serie Galaxy Book4 è in grado di offrire le potenti prestazioni e la connettività multi-device che i consumatori cercano in un notebook di alta qualità nel mercato odierno”.