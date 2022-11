Serie OnePlus 8 ottiene Android 13 stabile: le novità dell'aggiornamento

L’attesa per il rilascio di Android 13 sulla gamma OnePlus 8 è finita: l’aggiornamento stabile è da oggi disponibile per OnePlus 8, 8 Pro e 8T a quasi un mese dal lancio della beta pubblica di OxygenOS 13. Vediamo le novità chiave disponibili e come avverrà la distribuzione dell’update in questione.

Le prime segnalazioni sono arrivate sul forum ufficiale della community OnePlus, dove sono stati gli stessi utenti a evidenziare il lancio prima della conferma da parte dello staff. Dal post si evince, dunque, che l’update stabile è arrivato su OnePlus 8, 8 Pro e 8T in India e nel Nord America per coloro che hanno partecipato al programma Open Beta. Nel corso delle prossime settimane arriverà in Europa per tutti gli utenti.

Il changelog completo è il seguente, il medesimo visto durante la distribuzione del medesimo update su altri modelli.

Design

Introdotti nuovi colori temi Aquamorphic Design per un miglior comfort visivo

Applicati principi Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide

Aggiunto Shadow-Reflective Clock con ombre che simulano l'orientazione del sole e della luna

Quantum Animation Engine 4.0 aggiornato con nuova funzione di riconoscimento del comportamento, per gesti complessi e interazioni ottimizzate

Ottimizzazioni UI per un'esperienza visiva più chiara e ordinata

Applicati movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali ed intuitive

Adattati layout alle diverse dimensioni dei display per una migliore leggibilità

Ottimizzazione design widget per semplificare le informazioni

Ottimizzazione font per una miglior leggibilità

Ottimizzazione icone di sistema utilizzando gli schemi colore più recenti così da renderle più riconoscibili

Migliorate e ottimizzate le illustrazioni per le funzioni integrando elementi multiculturali ed inclusivi

Efficienza

Aggiunto Meeting Assistant per migliorare i meeting e la possibilità di prendere note, introdotta un'opzione per avere notifiche che distraggono meno

Aggiunte cartelle grandi alla schermata Home. Ora puoi aprire un'app in una cartella grande con un semplice tap e girare le pagine nel folder con uno swipe

Aggiunto il controllo alla riproduzione dei media e ottimizza l'esperienza delle impostazioni rapide

Aggiunti più strumenti di markup per la modifica degli screenshot

Aggiornamenti a Doodle in Note

Ottimizzazione di Shelf. Scorri verso il basso sulla schermata Home per visualizzare Shelf come impostazione predefinita

Connessione senza interruzioni

Ottimizzata connessione auricolari per offrire un'esperienza più fluida

Personalizzazione

Bitmoji ottimizzate per offrire più animazioni Always-On Display

Aggiunte Omoji per lasciarti esprimere in maniera migliore con avatar personalizzati

Ottimizzato Insight Always-On Display con impostazioni disponibili per Always-On Display più personalizzate

Ottimizzato Canvas Always-On Display con più strumenti disponibili per disegno e colori delle linee

Sicurezza e privacy

Aggiunta una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy

Aggiunta la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy

Ottimizzazione di Private Safe, con Advanced Encryption Standard (AES) utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati

Salute e benessere digitale

Aggiunto Kid Space, fornendo limiti di tempo per lo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzioni di protezione degli occhi

Gaming

Aggiornamenti a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni ed il consumo energetico in scenari chiave

Ottimizzazione alle capacità pre lancio di Quick Startup per caricare i giochi più velocemente

Ricordiamo, in chiusura, che Android 13 è arrivato su OnePlus 9 e 9 Pro.