La Serie A resta su DAZN fino al 2026? Presentato un emendamento in Senato

L’assegnazione dei diritti TV a DAZN fino al 2024 è stata accompagnata da polemiche e proteste da parte degli utenti, anche a causa dei problemi tecnici riscontrati dalla piattaforma nella prima stagione. Dal Senato però arriva l'idea di estendere la durata del contratto per altri due anni.

Alcuni senatori hanno infatti presentato due emendamenti identici al DL Aiuti Quarter, in cui viene chiesto di allungare da tre a cinque anni la durata dei contratti per i diritti tv degli sport professionistici, in modifica alla Legge Melandri attualmente in vigore. Tra i firmatari figura anche il Presidente della Lazio e Senatore di Forza Italia, Claudio Lotito.

Gli emendamenti chiedono di estendere la durata dei contratti, anche a quelli in corso, “fino ad un massimo di due anni”. Qualora il Parlamento dovesse approvare tale modifica, DAZN resterebbe il principale broadcaster della Serie A fino alla stagione 2025/26 e non fino al 2024 come previsto dai contratti firmati lo scorso anno.

Del tema si è discusso più volte negli ultimi tempi e secondo molti un’estensione potrebbe massimizzare i ricavi del nostro campionato ed attirare le attenzioni anche di altri broadcaster.

Qualche mese fa era emerso il rumor secondo cui la Lega starebbe valutando l’assegnazione a DAZN ed Amazon dei diritti per 5 anni, in un piano “salva campionato”.