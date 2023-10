La Serie A resta su DAZN e Sky fino al 2029: assegnati i diritti tv

Dopo il mancato accordo con DAZN e Sky della scorsa settimana, l’assemblea di Lega Serie A riunita oggi ha votato a favore delle offerte di DAZN e Sky, che si sono aggiudicati i diritti televisivi per la trasmissione del campionato italiano fino alla stagione 2028/29.

A riportare la notizia è Calcio e Finanza, secondo cui con 17 voti a favore, un astenuto e due contrari, sono state accettate le offerte presentate da DAZN e Sky, per un importo complessivo di 900 milioni di Euro a stagione. Ancora una volta quindi non si vede concretizzata l’ipotesi di creare un canale della Lega Serie A, di cui si è a lungo parlato anche sulla stampa.

L’offerta complessiva è inferiore di 27,5 milioni di Euro rispetto a quella presentata tre anni fa: DAZN ha messo sul piatto 700 milioni e trasmetterà tutte e 380 le partite, mentre la pay tv di Comcast verserà nelle casse 200 milioni di Euro per la trasmissione in co-esclusiva di 3 match a giornata. La situazione quindi resterà praticamente invariata rispetto ad ora.



Lo scorso 16 Ottobre 2023, alla fine del nuovo round di trattative, si era tirata indietro Mediaset che nelle passate settimane aveva mostrato interesse per la trasmissione in chiaro di un match a giornata.