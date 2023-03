Samsung Galaxy S23 investe ancora nel metaverso: è la volta di Fortnite

Samsung sembra essere intenzionata a puntare molto sulla commercializzazione della gamma Galaxy s23 e non c'è modo migliore per invogliarne l'acquisto se non tramite iniziative uniche che facciano conoscere i prodotti in questione.

A questo giro non si è limitata al proporre degli sconti sui Galaxy S23 come da Unieuro ed ha quindi deciso di coinvolgere nell'impresa il videogioco che più di tutti è in grado di espandere la platea di possibili acquirenti, ovvero Fortnite.



Ebbene, a pochi giorni dall'uscita della nuova stagione Fortnite Mega, il videogioco di Epic Games ha fatto comparire un'isola appositamente per il colosso coreano, dove è presente un negozio del brand in cui vi sono esposti, come fossimo in uno store reale, svariati prodotti.

Per poter accedere all'esclusiva mappa con il negozio Samsung, il codice è 8526-6648-9508 e qui è possibile interagire con i dispositivi presenti tra cui troviamo TV, monitor e ovviamente la serie di smartphone Galaxy S23.



Secondo Arthur Wong, il direttore marketing di Samsung Latin America, investire in un metaverso ludico come quello di Fortnite permette a Samsung di veicolare i propri messaggi con un alto livello di immersione, rendendo l'utente finale davvero protagonista. Per coinvolgere i giocatori è stato creato un minigioco all'interno dello store, molto simile al nascondino, il cui obiettivo si basa sul trovare tutti i Samsung Galaxy S23 sulla mappa.



Questa speciale stanza di Fortnite ha un gameplay customizzato per richiamare le caratteristiche del Galaxy S23, ovvero potenziate capacità di Zoom, e la possibilità di attivare la visione notturna, a richiamare le ottime capacità di fotografia in basse condizioni di luce dello smartphone.