La Serie A sbarca su Amazon? Il colosso di Jeff Bezos interessato ad acquistare DAZN

Notizia bomba lanciata da MilanoFinanza. Secondo quanto riferito dal quotidiano meneghino, il dossier DAZN sarebbe arrivato sul tavolo di Amazon. Il colosso degli e-commerce, che in Italia trasmette su Prime Video alcune partite di Champions League, già da qualche mese starebbe ragionando sul possibile acquisto di DAZN.

Ovviamente, sottolinea, MilanoFinanza, una manifestazione d’interesse di questo tipo non significa che Amazon sia pronta a presentare una proposta d’acquisto nell’immediato, ma i ragionamenti sono in corso. Amazon, dal suo canto, non avrebbe problemi a livello economico anche tenendo conto dei 90 miliardi di dollari che ha in cassa e che gli permetterebbero di presentare una proposta alla compagnia di Pen Blavatnik.

Inoltre, la compagnia di Seattle di recente non ha nascosto il proprio interesse per lo sport in streaming ed un acquisto di questo tipo potrebbe dare un’accelerata importante all’intera strategia, anche in Italia dove DAZN trasmette tutta la Serie A fino al 2024.

In caso di offerta, però, un’operazione così importante potrebbe non concretizzarsi nell’immediato, e non è detto che qualora dovesse vedere la sua conclusione porterebbe ad un arrivo automatico della Serie A su Amazon. La società americana infatti potrebbe anche sganciare il tutto, mantenendo attiva la piattaforma DAZN per poi farla confluire, a lungo termine, in Prime Video.