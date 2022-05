La Serie A è sbarcata nel metaverso: Milan-Fiorentina trasmessa su The Nemesis

Prima assoluta per la Serie A. Il campionato di calcio italiano, infatti, è diventato il primo al mondo ad essere sbarcato nel Metaverso, in occasione di uno dei big match dell’ultimo turno.

Milan-Fiorentina di ieri, 1 Maggio 2022, che è stata vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao, è stata trasmessa nel metaverso di The Nemesis in Medio Oriente e Nord Africa. Gli utenti infatti hanno avuto la possibilità di assistere alla partita dalla stanza della Lega Serie A, creata appositamente per l’occasione.

Il traguardo è stato possibile grazie alla collaborazione siglata tra TIM, ConsenSys e The Nemesis.

Soddisfatto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha spiegato che “abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A. Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo TIM e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo”.

Insomma, mentre Meta continua a dire che per sfruttare il metaverso bisognerà aspettare 5-10 anni, arriva questo importante traguardo per il nostro campionato di calcio.