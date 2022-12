Serie A e sport in diretta su Netflix? Il CEO frena: 'non siamo ancora pronti'

Da svariati anni trapela in rete il rumor secondo cui Netflix sarebbe pronta a fare il proprio ingresso nel mercato degli sport dal vivo. Anche nel recente passato in molti hanno ipotizzato la possibile trasmissione della Serie A sulla piattaforma di OTT. Dalla società però arriva una frenata.

Parlando con gli investitori, il co-CEO e chief content officer di Netflix Ted Sarandos, ha voluto mettere - momentaneamente - a tacere i rumor. “I modelli economici che sono costruiti attorno agli sport in diretta si basano sul mercato della televisione a pagamento, che è diversa dallo streaming”, ha affermato Sarandos. “Non siamo anti-sport, siamo solo a favore dei profitti”. Il dirigente ha sottolineato che almeno al momento gli studi effettuati da Netflix “non hanno evidenziato un percorso di profitto con la trasmissione degli sport in diretta”, anche a causa dei costi elevati da sostenere per l’acquisizione dei diritti televisivi.

L’intervento ha toccato anche il nuovo abbonamento a Netflix con pubblicità, che è stato “sviluppato in sei mesi”. “L’abbiamo appena attivato e funziona”, ha aggiunto senza svelare alcun dato. Sarandos ha anche ammesso che Netflix “ha ignorato il mercato pubblicitario per troppo tempo”, ma ora ha capito che gli abbonati sono anche interessati a risparmiare, anche a costo di scendere a compromessi. Il piano in futuro offrirà anche delle opzioni di targeting più avanzate che andranno a migliorare l’esperienza degli utenti, anche basandosi sugli orari in cui viene utilizzata. Sarandos ha anche svelato che Netflix potrebbe lanciare delle sottoscrizioni aggiuntive supportate dalla pubblicità, ma non è sceso nei dettagli.