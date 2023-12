L'AD della Serie A contro lo stop al geoblocking: 'prezzi più alti per il calcio'

Come abbiamo avuto modo di raccontare nelle scorse ore, nella giornata di ieri il Parlamento Europeo ha approvato lo stop al geoblocking, al netto di alcune valutazioni aggiunte che dovranno capire l’impatto di questa misura su alcuni comparti. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha però lanciato l’allarme.

De Siervo si è detto contento dell’esito della votazione del Parlamento Europeo che “riconosciuto la peculiarità dei servizi Audio Visual, che se inseriti in una cancellazione del Geo-blocking subirebbero un aumento dei prezzi per i consumatori e una significativa diminuzione di investimenti”. Proprio l’aspetto dei prezzi infatti è centrale ed anche nelle ore precedenti alla votazione si era parlato del possibile impatto che potrebbe avere sui costi degli abbonamenti una misura di questo tipo.

L’AD della Serie A, ha evidenziato come “il Parlamento nella sua votazione di oggi ha riconosciuto che il mantenimento del Geo-blocking per i prodotti protetti da copyright è uno dei principali strumenti per garantire la diversità culturale, viceversa ci sarebbe il rischio di ridurre il numero dei canali di distribuzione di contenuti”.

La votazione del Parlamento Europeo ha comunque accolto la necessità di rivedere le attuali norme sul geoblocking, in particolare con attenzione al comparto audiovisivo. Fino al 2025, però, resta tutto così.