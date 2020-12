La Serie C torna su Sky: fino a 15 partite per turno in diretta

Dopo l'incetta di diritti tv di Sky Sport di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata, è arrivato un altro annuncio da parte della pay tv di Comcast. E' stato infatti annunciato che la Serie C sarà nuovamente trasmessa su Sky, grazie al nuovo accordo che sarà operativo già da domani.

Nello specifico, Sky spiega che trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata del campionato, in diretta in pay per view su Sky Primafila. Ciò vuol dire che i match non saranno compresi nell'abbonamento Sport o Calcio, ma bisognerà effettuare l'acquisto singolo al prezzo di 4,99 Euro a partita.

Le prime tre partite saranno quelle di domani, mercoledì 9 Dicembre, alle 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253). Sky comunque ha già annunciato che intende predisporre una programmazione originale ad hoc per gli appassionati.

Soddisfatto Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport, il quale ha affermato che "siamo felici di cogliere l’opportunità offerta dalla Lega Pro al mercato per la trasmissione delle partite in pay-per-view del campionato di Serie C ed ampliare così ancora di più la nostra offerta calcistica. In questo modo contribuiremo a garantire grande visibilità a tante squadre e a tante tifoserie d’Italia e a riconoscere il valore delle grandi piazze storiche di questo campionato".

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è detto "sono orgoglioso che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta dei match. E’ un riconoscimento chiaro e tangibile del valore del prodotto Serie C".