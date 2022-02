La Serie A torna su Sky? Il Fatto: TIM minaccia l'accordo con la pay tv

Il Fatto Quotidiano in edicola lancia una vera e propria bomba in cui descrive una situazione non facile per la Serie A. A quanto pare infatti l'AGCOM avrebbe "acceso la miccia di una bomba che potrebbe far saltare il Palazzo", scrive il quotidiano, secondo cui l'Autorità avrebbe nuovamente messo nel mirino gli ascolti tv delle partite.

L'AGCOM infatti avrebbe stabilito che i dati d'ascolto che DAZN ha pubblicato fino ad oggi, forniti da Nielsen, non sarebbero precisi. La questione era già stata al centro di qualche discussione negli scorsi mesi, quando era stato sottolineato che è necessario fare riferimento ad Auditel.

Nella delibera si legge che "la variazione percentuale complessiva dell’audience tra le due rilevazioni è pari a oltre il 50% per il girone di andata", e nelle ultime quattro giornate lo scostamento tra i dati forniti da Nielsen e quelli di Auditel avrebbe toccato quota 60%.

Il Fatto sottolinea che questo calo dell'audience potrebbe portare a conseguenze importanti, soprattutto a livello pubblicitario. Nel 2024 si dovranno rinegoziare i diritti televisivi della Serie A, ed a quanto pare sarà difficile raggiungere accordi come quello della scorsa estate che ha portato la Serie A su DAZN.

TIM, dal suo canto, starebbe già rinegoziando al ribasso l'intesa raggiunta con DAZN qualche mese fa ed avrebbe minacciato un accordo con Sky.

Sempre dal fronte AGCOM, di recente l'Autorità ha stabilito le nuove modalità di rimborso per gli utenti DAZN.