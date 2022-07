Su quali serie tv e film è disponibile l'audio spaziale di Netflix?

E’ notizia di ieri che Netflix ha lanciato il supporto all’audio spaziale, sviluppato in collaborazione con Sennheiser e che permette di immergersi ancora di più nei contenuti presenti sulla piattaforma. Ma quali lo supportano?

Occorre sottolineare che, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non è stata diffusa alcuna lista completa ma Netfilx spiega che basta cercare l’etichetta “Spatial Audio” dall’app per smartphone, TV o tablet per capire se quel determinato film o serie tv sfoggia il nuovo sistema.

Secondo quanto raccolto da vari siti americani, tra cui TechCrunch, al momento (ovvero ad oggi 8 Luglio 2022), l’audio spaziale è disponibile sulla quarta stagione di Stranger Things, The Adam project, Red Notice, The Witcher e sarà supportato anche dalla serie di Resident Evil non appena verrà lanciata.

A livello di supporto, lo Spatial Audio di Netflix è perfettamente compatibile con TV, sistemi stereo, tablet, cuffie, smartphone ed anche PC.

Insomma, sono davvero tempi di grandi cambiamenti per Netflix che di recente ha annunciato l’arrivo delle pubblicità, con un abbonamento che con ogni probabilità avrà prezzi più bassi rispetto a quelli classici. L’eco della trimestrale, in cui ha riportato il primo calo di abbonati della sua storia, continua a farsi sentire.

In merito all’Audio Spaziale, non è chiaro se i contenuti compatibili saranno espansi in futuro o meno.