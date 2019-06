La serie tv di HBO fa volare il turismo, ma è sicuro visitare Chernobyl?

La miniserie HBO ha avuto un impatto importante sul turismo di Chernobyl, la sede dell'incidente nucleare più letale al mondo, che è diventata ancora più una destinazione turistica sorprendentemente popolare. In molti però continuano a porsi domande sulla reale sicurezza del sito, ma a fare chiarezza ci pensa uno studio pubblicato da LiveScience.

L'area è stata aperta ai turisti quasi un decennio fa, quando i funzionari ucraini etichettarono le visite come sicure. Da allora, migliaia di persone continuano ad affollare la zona di esclusione della centrale nucleare. Il tutto nonostante gli avvertimenti dell'American Cancer Society che hanno messo in guardia dai rischi legati all'esposizione a radiazioni, che in grandi dosi possono causare danni ai tessuti, malattie acute ed aumentare il rischio di cancro.

E' bene però precisare che quotidianamente le persone sono toccate da radiazioni, in quanto sono parte integrante dell'ambiente ed includono anche quelle emanate dalla Terra stessa, dagli organismi viventi e dal sole e dalle stelle.

L'esposizione alle radiazioni ed i livelli nella zona

L'American College of Radiology stima che in media ogni americano viene esposto a circa 3 millisievert (mSv) di radiazioni all'anno, una quantità che rientra comunque nei livelli di sicurezza. Per fare un esempio, le radiazioni dei dispositivi medici d'imaging come radiografie e simili vanno da meno di 1 mSv a circa 20 mSv in alcuni casi.

Le radiazioni da 50 a 200 mSv possono causare danni cromosomici, mentre da 200 a 1.000 mSv potrebbero portare ad un temporaneo calo dei globuli bianchi. Per dosi superiori ai 2.000 mSv il rischio di incappare in gravi malattie è elevato, mentre in caso di esposizione a radiazioni superiori ai 10.000 mSv la morte avviene entro pochi giorni.

A seguito della fusione della centrale nucleare di Chernobyl, decine di operai ed addetti alla pulizia dello stabilimento sono stati esposti a livelli di radiazioni tra 8 e 16 mila mSv, l'equivalente ad 80-160.000 radiografie al torace: 134 dipendenti hanno sviluppato gravi malattie da radiazioni, mentre 28 sono morti.

Quando il reattore numero 4 è esploso, ha rilasciato livelli mortali di radiazioni, che si sono espanse anche al di fuori dell'area grazie a fenomeni meteorologici come il vento. Di conseguenza, anche le località più lontane sono diventate radioattivi. La distribuzione però non è stata uniforme.

E' sicuro visitare Chernobyl?

Ad oggi le rovine del reattore di Chernobyl sono contenute sotto un guscio di metallo e sono ancora altamente radioattive, rimanendo tali anche per i prossimi 20.000 anni.

Secondo quanto affermato dal dottor Fred Mettler del Department of Radiology alla University of New Mexico School of Medicine, le zone aperte al pubblico potrebbero aver ricevuto una dose più bassa di radiazioni, nonostante la loro vicinanza al reattore.

Anche i livelli di radiazioni intorno a Chernobyl erano inferiori rispetto alla media registrata prima dell'incidente, il che potrebbe aver contribuito a mitigare l'aumento, ha aggiunto Mettler.

I turisti vengono confinati a determinate aree e non sono autorizzati a girare da soli. I responsabili dei Chernobyl Tour lo specificano più volte sul sito web della compagnia che li gestisce.

La visita di un giorno inizia a termina con il passaggio attraverso un checkpoint per il controllo della dosimetria e la misurazione delle radiazioni. Un altro checkpoint è presenta a metà tour.

I turisti non possono toccare nessuna struttura o impianto o rimuovere nulla dalla zona. E' anche vietato sedersi o posizionare qualsiasi attrezzatura fotografia sul terreno.

Nel 2018 sono stati circa 60.000 i turisti che hanno visitato Chernobyl, che la rendono la meta preferita dai turisti che ogni anno vanno in Ucraina.

I rappresentanti delle agenzie turistiche hanno svelato che le prenotazioni a Chernobyl sono aumentate di circa il 30% a maggio e probabilmente saranno ancora più elevata nei mesi estivi a causa del successo della serie tv.



Di recente abbiamo anche parlato del caso dei cani di Chernobyl che sono stati dati in adozione.