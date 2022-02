Serie A in TV: Napoli-Inter ed Atalanta-Juve esclusiva DAZN, il Milan anche su Sky

La Lega Serie A ha comunicato l'assegnazione degli orari televisivi per le partite delle prossime due giornate del nostro campionato. In concomitanza con questo annuncio, è anche stata svelata la ripartizione tra DAZN e Sky dei match: le partite di cartello delle prossime due giornate saranno visibili esclusivamente su DAZN.

25esima Giornata

12/02/2022, Sabato ore 15.00: Lazio-Bologna (DAZN)

12/02/2022, Sabato ore 18.00: Napoli-Inter (DAZN)

12/02/2022, Sabato ore 20.45: Torino-Venezia (DAZN/Sky)

13/02/2022, Domenica ore 12.30: Milan-Sampdoria (DAZN/Sky)

13/02/2022, Domenica ore 15.00: Empoli-Cagliari (DAZN)

13/02/2022, Domenica ore 15.00: Genoa-Salernitana (DAZN)

13/02/2022, Domenica ore 15.00: Hellas Verona-Udinese (DAZN)

13/02/2022, Domenica ore 18.00: Sassuolo-Roma (DAZN)

13/02/2022, Domenica ore 20.45: Atalanta-Juventus (DAZN)

14/02/2022, Lunedì ore 20.45: Spezia-Fiorentina (DAZN/Sky)

26esima Giornata

18/02/2022, Venerdì ore 20.45: Juventus-Torino (DAZN)

19/02/2022, Sabato ore 15.00: Sampdoria-Empoli (DAZN)

19/02/2022, Sabato ore 18.00: Roma-Hellas Verona (DAZN)

19/02/2022, Sabato ore 20.45: Salernitana-Milan DAZN/Sky

20/02/2022, Domenica ore 12.30: Fiorentina-Atalanta (DAZN/Sky)

20/02/2022, Domenica ore 15.00: Venezia-Genoa (DAZN)

20/02/2022, Domenica ore 18.00: Inter-Sassuolo (DAZN)

20/02/2022, Domenica ore 20.45: Udinese-Lazio (DAZN)

21/02/2022, Lunedì ore 19.00: Cagliari-Napoli (DAZN)

21/02/2022, Lunedì ore 21.00: Bologna-Spezia (DAZN/Sky)

Nelle ultime ore si è a lungo parlato dell'aumento dei prezzi di DAZN in Germania, che secondo molti potrebbe essere il preludio di ciò che potrebbe avvenire in Italia anche a partire dalla prossima stagione. La CEO Veronica Diquattro ha spiegato che sono in arrivo delle modifiche, anche per scongiurare la condivisione degli account.

Di recente, inoltre, sono anche state annunciate delle modifiche all'app di DAZN che permetteranno di accedere più facilmente ai rimborsi.