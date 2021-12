Serie A in TV: le partite su Sky e DAZN fino alla 19esima giornata

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi delle partite di Serie A dalla diciassettesima giornata di Serie A, che prende il via oggi 10 Dicembre 2021, al diciannovesimo turno in programma il 22 Dicembre. Conseguentemente, quindi, è anche stata annunciata la programmazione delle partite su Sky e DAZN.

Diciassettesima giornata

10/12/2021, Venerdì 20.45 Genoa-Sampdoria (DAZN)

11/12/2021, Sabato 15.00 Fiorentina-Salernitana (DAZN)

11/12/2021, Sabato 18.00 Venezia-Juventus (DAZN)

11/12/2021, Sabato 20.45 Udinese-Milan (DAZN/Sky)

12/12/2021, Domenica 12.30 Torino-Bologna (DAZN/Sky)

12/12/2021, Domenica 15.00 Hellas Verona-Atalanta (DAZN)

12/12/2021, Domenica 18.00 Napoli-Empoli (DAZN)

12/12/2021, Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio (DAZN)

12/12/2021, Domenica 20.45 Inter-Cagliari (DAZN)

13/12/2021, Lunedì 20.45 Roma-Spezia (DAZN/Sky)

Diciottesima giornata

17/12/2021, Venerdì 18.30 Lazio-Genoa (DAZN)

17/12/2021, Venerdì 20.45 Salernitana-Inter (DAZN/Sky)

18/12/2021, Sabato 15.00 Atalanta-Roma (DAZN)

18/12/2021, Sabato 18.00 Bologna-Juventus (DAZN)

18/12/2021, Sabato 20.45 Cagliari-Udinese (DAZN/Sky)

19/12/2021, Domenica 12.30 Fiorentina-Sassuolo (DAZN/Sky)

19/12/2021, Domenica 15.00 Spezia-Empoli (DAZN)

19/12/2021, Domenica 18.00 Sampdoria-Venezia (DAZN)

19/12/2021, Domenica 18.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

19/12/2021, Domenica 20.45 Milan - Napoli (DAZN)

Diciannovesima giornata

21/12/2021, Martedì 18.30 Udinese-Salernitana (DAZN)

21/12/2021, Martedì 20.45 Genoa-Atalanta (DAZN/Sky)

21/12/2021, Martedì 20.45 Juventus-Cagliari (DAZN)

22/12/2021, Mercoledì 16.30 Sassuolo-Bologna (DAZN)

22/12/2021, Mercoledì 16.30 Venezia-Lazio (DAZN)

22/12/2021, Mercoledì 18.30 Hellas Verona-Fiorentina (DAZN/Sky)

22/12/2021, Mercoledì 18.30 Inter-Torino (DAZN)

22/12/2021, Mercoledì 18.30 Roma-Sampdoria (DAZN)

22/12/2021, Mercoledì 20.45 Empoli-Milan (DAZN/Sky)

22/12/2021, Mercoledì 20.45 Napoli-Spezia (DAZN)

Ricordiamo che dalla stagione 2021-22 tutta la Serie A sarà trasmessa su DAZN, mentre Sky ha portato a casa il pacchetto per la trasmissione di sole due partite per ogni turno del campionato, comunque in co-esclusiva con la nuova media company.

In settimana è arrivata anche una nuova lettera dell'AGCOM a DAZN, in cui sono stati chiesti chiarimenti su qualità ed audience.