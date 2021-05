Serie TV, quanto tempo richiedono per essere viste? Ecco il calcolatore di binge watching

Il tempo è molto importante, specialmente per i lavoratori. Tuttavia, in un'epoca in cui sono disponibili miriadi di piattaforme di streaming, risulta normale che nessun appassionato voglia perdersi le ultime novità. In questo contesto, può tornare utile un "calcolatore di binge watching".

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, in queste ore sta ricevendo particolare attenzione un portale chiamato "Can I Binge". Come si può evincere dal nome, quest'ultimo consente di calcolare quanto tempo richiede uno show per essere visto interamente. Niente male, considerando che in molti guardano le serie TV di sera, magari in seguito a una lunga giornata lavorativa.

In ogni caso, il sito Web coinvolto funziona in modo molto semplice: basta inserire, dopo "Can I Binge", il nome della serie TV che si vuole guardare (ad esempio, "Zero" di Netflix), selezionare il risultato più pertinente e utilizzare le frecce presenti sulla destra per scegliere il numero delle settimane a propria disposizione.

Dopodiché, il portale restituirà un consiglio in merito a come guardare la serie (ad esempio, "un episodio al giorno per 8 giorni"). Più precisamente, il sito Web fa sapere all'utente quanti episodi deve guardare al giorno per finire la serie TV nel numero di settimane selezionato.

Insomma, potrebbe trattarsi di uno strumento utile per chi è solito fare binge watching. Per il resto, ricordiamo che in ambito videoludico esiste da tempo un sito Web simile, chiamato "How Long To Beat", che consente di verificare quanto tempo hanno impiegato gli altri utenti per portare a termine un determinato titolo.