Serie A in TV, è la svolta? Il presidente della Lega: 'pronti all'accordo tra DAZN e Sky'

Arrivano conferme quasi ufficiali sul possibile accordo tra DAZN, Sky e TIM per la Serie A. A pronunciare le parole tanto attese ci ha pensato il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, il quale ha spiegato che gli appassionati potrebbero essere in grado di accedere al campionato da un unico decoder.

Nello specificare che la Lega non è direttamente coinvolta, Casini ha osservato che l’accordo non è stato oggetto di discussioni durante l’assemblea, ma ha lasciato intendere che i dirigenti non si metterebbero certo di traverso ed anzi sarebbero pronti ad accogliere la novità. A precisa domanda, il presidente della Lega Serie A ha affermato che le tre parti “devono trovare l’accordo tra di loro”, senza scendere molto nei dettagli. "L'accordo tra Sky e DAZN? Non ne abbiamo discusso, perché l’accordo è tra di loro. Aspettiamo, noi siamo pronti (per il bando legato agli highlights) ma loro devono trovare l’accordo" ha affermato il dirigente.

Secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbe andare verso un accordo che permetterà a Sky di riaccogliere l’app di DAZN all’interno di Sky Q, per consentire agli abbonati di seguire tutto il calcio da un unico decoder, senza dover passare tramite terze parti. Non è chiaro se sul tavolo ci sia ancora una possibile integrazione di DAZN su satellite.

Nella giornata di ieri, però, Adiconsum ha avvertito DAZN ed ha osservato che la Serie A non dovrebbe essere trasmessa solo in streaming, ma anche tramite altre piattaforme.