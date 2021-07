La Serie A vieta le maglie verdi: fanno contrasto in TV

La Lega Serie A ha comunicato che dalla stagione 2022/23 sarà vietato per le squadre iscritte al campionato indossare maglie da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. La decisione è stata ufficializzata nella giornata di ieri ed è legata ad alcune ragioni di natura tecnica con la visualizzazione in TV delle grafiche.

Nella comunicazione infatti si legge che tale colore fa contrasto con il terreno di gioco e crea un effetto distorsivo con le visualizzazioni grafiche (inclusi gli spazi pubblicitari e le immagini aggiunte digitalmente in TV) durante le dirette dei match.

Ad essere principalmente impattate sono le squadre che hanno il verde come colore sociale, come il Sassuolo o l'Avellino. Il discorso è invece diverso per quei team come Lazo, Atalanta ed Inter che negli ultimi anni hanno utilizzato il colore per i secondi kit. La palla dalla stagione 2022/23 passerà ai grafici che dovranno eliminare totalmente dalla loro tavolozza dei colori.

Nel frattempo, nella giornata di ieri TIMVision ha presentato la nuova offerta Sport e Calcio comprensiva di DAZN (che trasmetterà tutta la Serie A), Discovery+, Infinity+, Netflix e Prime Video. Ricordiamo che sono gli ultimi giorni per poter godere delle offerte sull'abbonamento DAZN che permettono di risparmiare 10 Euro al mese.