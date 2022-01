La serie Xiaomi Redmi Note 11 e Poco X4 arriveranno in Europa a breve, secondo un leak

Nelle scorse settimane sono emersi in rete dei rumor circa il lancio europeo di Xiaomi Redmi Note 11, secondo cui il telefono sarebbe arrivato a inizio 2022 anche in Europa. Oggi, un nuovo leak sembra stabilire che nel Vecchio Continente arriveranno presto Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 5G e anche Poco X4.

Xiaomi ha lanciato Redmi Note 11 alcuni mesi fa in Cina: solitamente, la compagnia opera un rebranding dei propri telefoni prima di lanciarli nel resto del mondo, ma per la serie Redmi Note 11 l'azienda di Pechino sembra aver atteso più del solito per annunciare i propri piani circa le vendite sul mercato globale.

Secondo quanto riporta Xiaomiui, tuttavia, Xiaomi sarebbe pronta a lanciare tutta la serie Redmi Note 11 in diversi mercati globali, compreso quello indiano e quelli europei. Nello specifico, a godere di un lancio globale saranno Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11, Redmi Note 11S e Poco X4. Xiaomiui ha anche specificato che Poco X4 e Redmi Note 11 Pro 5G saranno lo stesso device, quantomeno in termini di specifiche tecniche.

Poco X4 e Redmi Note 11 Pro 5G saranno disponibili in due modelli, che varieranno a seconda del tipo di sensore utilizzato per la fotocamera: la variante più economica, infatti, avrà una lente GW3 da 64 MP, mentre quella più costosa avrà un obiettivo HM2 da 108 MP. Tutti i device, in aggiunta, avranno un grandangolo Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Secondo Xiaomiui, Redmi Note 11 Pro 5G e Poco X4 avranno un SoC Snapdragon 695 nella loro release internazionale: il portale, però, ha stabilito che questa informazione potrebbe essere soggetta a cambiamenti, poiché Xiaomi sarebbe indecisa sul chipset da adottare per la release globale dei suoi smartphone di fascia media.

Redmi Note 11 "standard" avrà invece uno Snapdragon 680, insieme ad una fotocamera principale da 50 MP, un grandangolo ultra-wide da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Il Redmi Note 11S, invece, avrà un chipset di MediaTek, mentre Xiaomi intende lanciare Redmi Note 11 JE in esclusiva giapponese: quest'ultimo device sarà uno smartphone entry-level con SoC Snapdragon di serie 400. Stando agli ultimi leak, i telefoni Redmi Note 11 arriveranno in Europa a inizio 2022, tra la fine di gennaio e quella di marzo.