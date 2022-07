Serie A, AGCOM su DAZN: 'per gli abbonati maggiori tutele rispetto all'anno scorso'

Mentre le ultime indiscrezioni parlano di una trattativa in stallo tra DAZN e TIM, mancano sempre meno giorni al via della nuova stagione di Serie A. E per tale ragione, sono molto interessanti le dichiarazioni rese dal presidente di Agcom a Repubblica.

Giacomo Lasorella, nella fattispecie, ha spiegato che quest’anno DAZN offrirà maggiori tutele agli abbonati. Innanzitutto, rispetto allo scorso anno DAZN ha attivato un customer care che garantisce assistenza a tutti gli abbonati.

In termini di qualità, DAZN si è soffermato sul lancio del nuovo lettore mercury che dovrebbe garantire maggiore stabilità al segnale delle smart TV, ed in caso di problemi AGCOM è pronta ad intervenire: “abbiamo creato meccanismi semplici, intuitivi, efficienti. Peraltro mettiamo a disposizione degli abbonati la nostra piattaforma Conciliaweb, che da anni regola benissimo i risarcimenti nel campo delle telefonia e di Internet. Se dovessimo accorgerci che Dazn nega dei risarcimenti dovuti e che gli sportivi sono in difficoltà nel richiederli, miglioreremo ulteriormente le procedure. La vigilanza continua” ha affermato Lasorella, che ovviamente non si è voluto sbilanciare sui nuovi prezzi di DAZN in quanto non spetta ad Agcom decidere.

“Abbiamo avviato i procedimenti sanzionatori contro Dazn, e con assoluta tempestività. Ma l’AgCom deve muoversi sempre all’interno delle norme di legge. La legge dà la facoltà all’interessato di evitare la sanzione presentando precisi impegni per il futuro, che ovviamente debbono essere giudicati congrui dall’Autorità. In sostanza l’obiettivo è risolvere il problema piuttosto che semplicemente punire. Dazn si è fatta carico di precisi impegni verso di noi e soprattutto verso i suoi clienti. Quindi non l’abbiamo multata. Ma la nostra vigilanza – ribadisco - continua severa. Se non rispetterà i suoi impegni, la colpiremo” ha concluso.