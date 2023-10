Altro che Serie A, Apple punta ai diritti tv della Formula 1: maxi offerta per l'esclusiva

Apple a quanto pare non ha alcuna intenzione di puntare sul calcio, o per lo meno non solo su quello. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla rivista Business F1, il colosso di Cupertino avrebbe puntato i fari sulla Formula 1 starebbe prendendo in considerazione l’idea di presentare una maxi offerta.

Nello specifico, la società californiana avrebbe intenzione di presentare un’offerta da circa 2 miliardi di Dollari all’anno per diventare il detentore esclusivo dei diritti di streaming delle gare della Formula 1.

La rivista specializzata sottolinea come si trattai di un importo quasi doppio rispetto a quello firmato attualmente dal circus della Formula 1 per i diritti televisivi globali. Lo stesso sito osserva che l’interesse per Apple nei confronti dello sport starebbe aumentato dopo il successo ottenuto dall’MLS Season Pass.

Ovviamente, qualora l’accordo dovesse andare in porto, i frutti non si vedrebbero nell’immediato a causa dei contratti già in essere. Ad esempio, in Italia Sky ha rinnovato i diritti della F1 fino al 2027 , e prima di tale anno le gare non si schioderanno dalla pay tv.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Non è la prima volta che il brand Apple viene avvicinato al settore sportivo ed in passato si era parlato anche di un possibile interessamento per la Serie A.