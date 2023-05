Serie A, approvato all'unanimità il bando per i diritti tv: 'giornata importante'

Nel corso dell’assemblea di Lega di oggi 16 Maggio, la Lega Serie A ha approvato all'unanimità la proposta per la composizione del bando che dovrà portare all'assegnazione dei diritti tv del campionato.

Ad annunciarlo è il presidente Lorenzo Casini, secondo cui l’assemblea è stata convocata d’urgenza per soffermarsi sul bando dei diritti tv e le modifiche dello statuto sul tema della centralizzazione degli archivi correnti.

“Oggi è una giornata importante, le società hanno approvato all’unanimità il bando e la modifica dello statuto, per la prima volta la Legge Melandri ha riconosciuto l’importanza di una centralizzazione dell’archivio corrente” ha commentato il numero uno della Lega Serie A, secondo cui il fatto che le squadre abbiano preso all’unanimità una decisione di questo tipo è importante.

“Il principio inserito è molto importante per cui l’archivio corrente nel prossimo quinquennio sarà inserito nella vendita centralizzata dei diritti. Già previsto un criterio di ripartizione e allo scadere del quinquennio è prevista la ripartizione in base alla Legge Melandri” ha continuato Casini. A questo punto l’obiettivo è arrivare ad una pubblicazione entro fine maggio o massimo entro inizio giugno, per procedere con le trattative rapidamente.



Ovviamente vi aggiorneremo prontamente qualora nelle prossime ore dovessero emergere ulteriori dettagli sulla composizione dei diversi pacchetti.