Serie A, ascolti ancora in calo: cresce DAZN ma 5 partite fanno flop

Dopo le rilevazioni di Auditel relative alla prima giornata di Serie A, sono arrivati i dati d’ascolto anche per il terzo turno del nostro campionato calcistico italiano. Dati ancora in calo rispetto alla stagione 2022/23.

Complessivamente, sono 4.735.321 i telespettatori che su DAZN hanno assistito alla terza giornata del campionato, contro i 4.851.883 dello scorso anno. Il numero è comunque in crescita rispetto ai circa 4,5 milioni di telespettatori della seconda giornata ed i 4,2 milioni del primo turno di campionato. Le prime tre giornate della stagione 2022/23 avevano raggiunto 14,6 milioni di spettatori, contro i circa 13,5 milioni del 2023/24, dati che non possono che preoccupare le squadre anche in vista dell’assegnazione dei diritti TV della Serie A.

A far riflettere però sono i dati delle singole partite: il match più visto è stato Roma-Milan di venerdì sera alle 20:45, che ha attirato 1.351.979 spettatori, i quali hanno assistito alla vittoria degli uomini di Pioli ma anche al debutto di Lukaku con la sua nuova squadra.

Tra le partite del 2 Settembre 2023 si registrano dati preoccupanti per tre match: Bologna-Cagliari, Udinese-Frosinone ed Atalanta-Monza sono state viste da meno di 80mila spettatori. Addirittura, Atalanta-Monza non ha raggiunto nemmeno quota 50mila spettatori, complice però la contemporaneità con Napoli-Lazio che dal suo canto è stata vista da 890mila persone.

Passando alle partite del 3 Settembre, invece, anche qui due match (Torino-Genoa delle 18:30 e Lecce-Salernitana delle 20:45) non hanno sfondato quota 80mila spettatori, mentre Inter-Fiorentina ha attirato davanti agli schermi 820mila spettatori ed Empoli-Juventus 573mila persone.