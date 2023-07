Serie A, Champions League ed Europa League 23/24: i prezzi di DAZN, Sky, Mediaset e Prime

Quando manca sempre meno all’inizio della nuova stagione, è tempo di fare il riassunto sui prezzi degli abbonamenti richiesti per seguire la Serie A e le competizioni europee, in attesa di capire cosa avverrà con i diritti televisivi per il prossimo quinquennio.

Proprio ad inizio settimana, DAZN ha lanciato il nuovo listino prezzi per la nuova stagione, che vede l’aggiunta dei pass annuali da pagare una tantum. DAZN trasmetterà tutta la Serie A, oltre che alcune competizioni internazionali, e da quest’anno è disponibile anche su Tivùsat su satellite oltre che con Sky. All’interno dell’abbonamento troviamo Serie A e B, Liga Spagnola, Europa League, Conference League, FA Cup ed i canali EuroSport 1 e 2.

Su Sky invece saranno trasmesse 3 partite a turno di campionato (con la possibilità di accedere a ZONA DAZN pagando une extra), ma anche Champions League ed Europa League. Tutta la programmazione costa 35,90 Euro al mese per i primi diciotto mesi, mentre se si opta solo peri pacchetto Sky Calcio + Sky TV si passa a 14,99 Euro al mese.

Su Prime Video invece troverà spazio una partita di Champions League a turno, quella del mercoledì sera. In questo caso però basta dotarsi dell’abbonamento Prime che costa 49,90 Euro all’anno o 4,99 Euro al mese.

Disponibile anche il pacchetto Mediaset Infinity che propone in streaming tutta la Champions League ad eccezione della partita di Mediaset. In questo caso i prezzi sono di 69 Euro per 12 mesi, 39 Euro per 6 mesi e 7,99 Euro per il mensile.