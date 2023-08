Serie A, la prima giornata vista da 4 milioni di spettatori: il confronto con il 2022

Auditel ha diffuso oggi i dati relativi alla prima giornata del campionato di Serie A, trasmessa da DAZN e Sky. I numeri sono particolarmente interessanti, soprattutto se messi a confronto con l’analoga giornata del campionato passato (che era però iniziato in anticipo rispetto al 2023/24).

Complessivamente, la prima giornata è stata vista da più 4 milioni di telespettatori totali, un dato in leggero aumento rispetto ai 3,7 milioni della prima giornata andata della stagione 2022/23 di +0,4 milioni.

La partita più vista è stata Bologna - Milan andata in onda il 21 Agosto 2023 alle ore 20:45 e che ha segnato 834.153 spettatori. Buon debutto anche per il Napoli contro il Frosinone: l’anticipo delle 18:30 del 19 Agosto 2023 con protagonisti i Campioni d’Italia è stato seguito da 717.273 persone. Segue a ruota Udinese - Juventus del 20 Agosto 2023, anch’essa andata in onda alle 20:45, che ha attirato davanti ai televisori 678.717 persone, con Roma - Salernitana vista da 450.865 persone ed Inter - Monza a quota 427.918 spettatori.

Non spicca il volo Sassuolo - Atalanta, che non raggiunge nemmeno 89mila spettatori, mentre Empoli-Verona si ferma addirittura a 34.203.

Proprio qualche giorno fa, AGCOM ha svelato i dati relativi agli abbonati ai servizi di streaming in Italia.