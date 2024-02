Serie A, le partite visibili in esclusiva su DAZN fino alla 30esima giornata

La Lega Serie A ha comunicato la lista degli anticipi e posticipi del nostro campionato fino alla 30esima giornata, in programma nel weekend di Pasqua. Contestualmente a tale annuncio, sono anche arrivate anche le indicazioni sulle partite visibili in esclusiva su DAZN e quelle disponibili in co-esclusiva con Sky.

26a giornata

23/02/2024 Venerdì 20:45 Bologna− Hellas Verona Esclusiva Dazn

24/02/2024 Sabato 15:00 Sassuolo− Empoli Esclusiva Dazn

24/02/2024 Sabato 18:00 Salernitana− Monza Esclusiva Dazn

24/02/2024 Sabato 20:45 Genoa− Udinese Co− Esclusiva Dazn + Sky

25/02/2024 Domenica 12:30 Juventus− Frosinone Co− Esclusiva Dazn + Sky

25/02/2024 Domenica 15:00 Cagliari− Napoli Esclusiva Dazn

25/02/2024 Domenica 18:00 Lecce− Inter Esclusiva Dazn

25/02/2024 Domenica 20:45 Milan− Atalanta Esclusiva Dazn

26/02/2024 Lunedì 18:30 Roma− Torino Esclusiva Dazn

26/02/2024 Lunedì 20:45 Fiorentina− Lazio Co− Esclusiva Dazn + Sky

Recuperi 21a giornata

28/02/2024 Mercoledì 18:00 Sassuolo− Napoli Esclusiva Dazn

28/02/2024 Mercoledì 20:45 Inter− Atalanta Esclusiva Dazn

27a Giornata

01/03/2024 Venerdì 20:45 Lazio− Milan Esclusiva Dazn

02/03/2024 Sabato 15:00 Udinese− Salernitana Esclusiva Dazn

02/03/2024 Sabato 18:00 Monza− Roma Esclusiva Dazn

02/03/2024 Sabato 20:45 Torino− Fiorentina Co− Esclusiva Dazn + Sky

03/03/2024 Domenica 12:30 Hellas Verona− Sassuolo Co− Esclusiva Dazn + Sky

03/03/2024 Domenica 15:00 Empoli− Cagliari Esclusiva Dazn

03/03/2024 Domenica 15:00 Frosinone− Lecce Esclusiva Dazn

03/03/2024 Domenica 18:00 Atalanta− Bologna Esclusiva Dazn

03/03/2024 Domenica 20:45 Napoli− Juventus Esclusiva Dazn

04/03/2024 Lunedì 20:45 Inter− Genoa Co− Esclusiva Dazn + Sky

28a Giornata

08/03/2024 Venerdì 20.45 Napoli − Torino Co− Esclusiva Dazn + Sky

09/03/2024 Sabato 15.00 Cagliari − Salernitana Esclusiva Dazn

09/03/2024 Sabato 15.00 Sassuolo − Frosinone Esclusiva Dazn

09/03/2024 Sabato 18.00 Bologna − Inter Esclusiva Dazn

09/03/2024 Sabato 20.45 Genoa − Monza Co− Esclusiva Dazn + Sky

10/03/2024 Domenica 12.30 Lecce − Hellas Verona Co− Esclusiva Dazn + Sky

10/03/2024 Domenica 15.00 Milan − Empoli Esclusiva Dazn

10/03/2024 Domenica 18.00 Juventus − Atalanta Esclusiva Dazn

10/03/2024 Domenica 20.45 Fiorentina − Roma Esclusiva Dazn

11/03/2024 Lunedì 20.45 Lazio − Udinese Esclusiva Dazn

29a Giornata

15/03/2024 Venerdì 20.45 Empoli − Bologna Co− Esclusiva Dazn + Sky

16/03/2024 Sabato 15.00 Monza − Cagliari Esclusiva Dazn

16/03/2024 Sabato 15.00 Udinese − Torino Esclusiva Dazn

16/03/2024 Sabato 18.00 Salernitana − Lecce Esclusiva Dazn

16/03/2024 Sabato 20.45 Frosinone − Lazio Co− Esclusiva Dazn + Sky

17/03/2024 Domenica 12.30 Juventus − Genoa Co− Esclusiva Dazn + Sky

17/03/2024 Domenica 15.00 Hellas Verona − Milan Esclusiva Dazn

17/03/2024 Domenica 18.00 Atalanta − Fiorentina Esclusiva Dazn

17/03/2024 Domenica 18.00 Roma − Sassuolo Esclusiva Dazn

17/03/2024 Domenica 20.45 Inter − Napoli Esclusiva Dazn

30a Giornata

30/03/2024 Sabato 12.30 Napoli − Atalanta Esclusiva Dazn

30/03/2024 Sabato 15.00 Genoa − Frosinone Esclusiva Dazn

30/03/2024 Sabato 15.00 Torino − Monza Esclusiva Dazn

30/03/2024 Sabato 18.00 Lazio − Juventus Esclusiva Dazn

30/03/2024 Sabato 20.45 Fiorentina − Milan Co− Esclusiva Dazn + Sky

01/04/2024 Lunedì 12.30 Bologna − Salernitana Co− Esclusiva Dazn + Sky

01/04/2024 Lunedì 15.00 Cagliari − Hellas Verona Co− Esclusiva Dazn + Sky

01/04/2024 Lunedì 15.00 Sassuolo − Udinese Esclusiva Dazn

01/04/2024 Lunedì 18.00 Lecce −Roma Esclusiva Dazn

01/04/2024 Lunedì 20.45 Inter− Empoli Esclusiva Dazn

Ricordiamo che la Serie A resterà su Sky e DAZN fino al 2029, come previsto dal nuovo accordo siglato dalla Lega Calcio con le due piattaforme qualche mese fa.