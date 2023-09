Questo è il serpente capace di ingoiare prede più grandi in relazione al suo corpo

Potrebbe sembrare un serpente così sottile da sembrare insignificante, ma con una bocca così ampia da poter ingoiare uova intere. Stiamo parlando dello stupefacente Gans' egg-eater, un serpente africano non velenoso che ha recentemente conquistato il titolo di "record mondiale per la dimensione della sua bocca rispetto alla sua taglia".

Questo straordinario rettile, che può raggiungere una lunghezza massima di circa 102 centimetri, ha dimostrato di poter ingoiare prede tre o quattro volte più grandi rispetto ai serpenti classificati come "generalisti". E tutto questo grazie alla pelle elastica che collega le due metà della sua mandibola inferiore, permettendogli di aprire la bocca in modo incredibilmente ampio.

Bruce Jayne, biologo e professore presso l'Università di Cincinnati, ha messo alla prova le abilità di ingoio del Gans' egg-eater, scoprendo che il rettile è in grado di rompere l'uovo all'interno del suo corpo e rigettare solo il guscio vuoto, il tutto in un lasso di tempo che varia dai 15 ai 30 minuti. Questa abilità è resa ancora più straordinaria dal fatto che il Gans' egg-eater ha denti quasi inesistenti, il che facilita l'ingestione del contenuto liquido dell'uovo.

Jayne sottolinea che questa "superpotenza" è una strategia di sopravvivenza per il serpente, che si è specializzato nel cibarsi di prede con "una modesta quantità di massa per area di sezione trasversale" (sapete che il veleno non si è evoluto per difesa ma per uccidere).

In altre parole, mentre altre creature lottano per ingoiare prede dalla forma allungata come topi e ratti, il Gans' egg-eater ha trovato la sua nicchia ecologica, specializzandosi in uova d'uccello che non possono combattere o fuggire. Una storia affascinante che ci ricorda quanto la natura possa essere sorprendente e imprevedibile.

