Questo serpente ha due teste ed un solo esofago: è stato operato, ma non è come pensi

Nonostante il serpente dei ratti occidentale (Pantherophis obsoletus) sia una specie comune e non velenosa in gran parte del Nord America centrale, questo esemplare è un raro caso di policefalia. Colpisce circa 1 serprente su 100.000, ma questa volta c’è dell’altro.

Questo splendido esemplare non è di certo un mix tra un serpente e un verme. In parole povere, gli individui affetti da policefalia sono come gemelli siamesi in cui un corpo ha due teste indipendenti. Anche mangiare diventa particolarmente complesso.

L’atto è infatti compromesso nel momento in cui entrambe le teste lottano per mangiare la stessa preda, poiché hanno un solo esofago ed un solo stomaco in comune tra di loro. Tutto diviene ancora più complicato considerando inoltre la lunghezza di 1,5 metri.

"Dobbiamo tenere le teste separate quando mangiano", ha dichiarato in una nota il direttore dell'MDC Interpretive Center, Alison Bleich.

Per nutrire questi gemelli, si mette una piccola tazza sopra la testa di uno per impedirgli di prendere il cibo dell’altro, poi le tazze vengono scambiate in modo che entrambi abbiano la possibilità di mangiare. Recentemente è però accaduto qualcosa di preoccupante.

Dopo aver festeggiato il sesto compleanno nell'ottobre dello scorso anno, il serpente chiamato Tiger-Lily che potete osservare al seguente link, ha iniziato a starnutire con delle tracce di sangue.

"Ciò ha immediatamente sollevato un campanello d'allarme presso il nostro staff e le abbiamo rapidamente procurato un appuntamento con l'Animal Health Team allo zoo di Saint Louis", ha detto in una nota la naturalista dell'MDC Lauren Baker.

Dopo aver indagato sulle condizioni di Tiger-Lily, il team veterinario dello zoo di Saint Louis ha scoperto che le ovaie delle gemelle erano problematiche.

Il dottor Michael Warshaw, ha spiegato che: "In circostanze normali, l’ovaio fa crescere i follicoli; quindi, li ovula come uova per essere infine deposte. Nel caso di Tiger-Lily, è iniziato il ciclo riproduttivo, ma i follicoli non hanno ovulato e hanno continuato invece a crescere rimanendo bloccati nelle sue ovaie. Nel corso del tempo ciò ha portato all’infiammazione e al rischio di infezione". Il delicato intervento, è fortunatamente andato bene.

Sebbene non ci sia più bisogno di aver paura dei serpenti grazie all’invenzione di nuovi antidoti, siamo felici che la procedura per rimuovere le ovaie delle gemelle sia stata eseguita con successo l'11 marzo a Saint Louis e attualmente si stanno riprendendo bene, con una convalescenza stimata di circa 1 mese.

"Lo zoo di Saint Louis e l'MDC hanno una lunga storia di collaborazione per la cura della fauna selvatica nativa del Missouri e siamo felici di aver contribuito alla cura di questo animale eccezionale", ha affermato il dottor Chris Hanley, direttore della salute animale allo zoo di Saint Louis. Zoo.

