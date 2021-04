Questo serpente è estremamente velenoso ed è stato chiamato come una diviniyà

Per decenni gli scienziati credevano che questo serpente fosse meno pericoloso del previsto, poiché è stato "scambiato" per un'altra specie. Precedentemente era stato classificato come un bungaro fasciato (Bungarus multicinctus), ma alcune differenze genetiche e un morso molto più pericoloso lo hanno fatto inserire in una nuova specie.

Adesso gli esperti hanno deciso di chiamare il rettile "krait di Suzhen" (Bungarus suzhenae), ispirandosi a Bai Suzhen, una dea serpente della mitologia cinese. I ricercatori sperano che la nuova classificazione consentirà alle comunità locali di identificare il serpente, oltre ad aiutare gli scienziati a sviluppare un nuovo antiveleno per curare i morsi della creatura.

A far riconsiderare la classificazione della creatura è stato il morso del krait di Suzhen. I Bungarus multicinctus, infatti, non hanno morsi mortali; il nuovo serpente, invece, ha un veleno davvero potente e responsabile di una serie di incidenti che hanno coinvolto diversi erpetologi. Sono, però, le popolazioni locali ad essere maggiormente in pericolo.

"Le specie Krait sono attive di notte e spesso entrano nelle case in cerca di cibo", afferma il ricercatore Gernot Vogel, della Society for Southeast Asian Herpetology in Germania. "Così spesso le persone che dormono vengono morse mentre toccano il serpente durante il sonno". Questa riclassificazione, insomma, potrebbe tornare utile per evitare incidenti mortali, allarmando le popolazioni sulla creatura estremamente velenosa.

