Questo serpente ha ingoiato un intero telo da mare

E’ diventato virale il video che mostra l’operazione di un gruppo di medici veterinari intenti a rimuovere, dallo stomaco di un pitone, un enorme telo da mare!

Il nome del pitone che è stato sottoposto all'operazione è Monthy ed è una femmina di 18 anni. La creatura è stata ricoverata presso la SASH – Small Animal Specialist Hospital, una clinica veterinaria che opera e lavora in Australia, perché ha ingerito un voluminoso telo da mare. La paziente, come abbiamo detto, è una pitonessa di circa 18 anni di età, appartenente alla specie Morelia spilota cheynei, o come viene comunemente denominata Jungle Carpet Python. Si tratta di una specie di pitone autoctona dell’Australia e questi animali possono raggiungere più di 5 metri di lunghezza, con le femmine che possono arrivare ad una lunghezza di poco inferiore ai dieci metri.

In particolare, Monty è lunga circa 3 metri per un peso di 5 kg e ha avuto la sfortuna di divorare un intero telo da mare. E’ stato quindi necessario un intervento da parte dell’Avian and Ecotics Department del SASH che, dopo aver fatto delle radiografie al corpo dell’animale per accertarsi della posizione esatta del telo da mare, ha anestetizzato Monty per rimuoverglielo. Dentro la sua bocca è stato quindi inserito un endoscopio flessibile, con una telecamera al suo interno, che ha permesso ai medici di individuare il corpo estraneo e quindi rimuoverlo con l’aiuto di un paio di pinze. L’intervento è riuscito alla perfezione ed il telo da mare è stato rimosso, praticamente intatto, dallo stomaco della sfortunata creatura. Monty è stata poi dimessa dall'ospedale veterinario ed ha ripreso a mangiare il suo cibo senza alcun problema.

Per vedere con i propri occhi il particolare intervento, qui è riportata la pagina facebook della clinica veterinaria SASH che ne ha pubblicato il video.