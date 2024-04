Serpente più grande del mondo trovato morto poche settimane dopo la sua scoperta

In Amazzonia, una gigante si è spenta troppo presto. Ana Julia, una delle anaconda più grandi mai registrate, recentemente scoperta e introdotta al mondo, è stata trovata senza vita nelle acque del suo habitat naturale, solo poche settimane dopo essere stata rivelata al pubblico.

La notizia, che ha colpito profondamente la comunità scientifica e gli appassionati di natura, è stata divulgata con grande dolore dal Professor Freek Vonk tramite Instagram, una voce carica di tristezza per la perdita di un essere tanto maestoso.

Vonk, biologo presso la Vrije Universiteit Amsterdam, era tra gli esploratori che hanno identificato questa nuova specie di anaconda gigante nella foresta pluviale brasiliana durante le riprese della serie di National Geographic per Disney+, Pole to Pole, con Will Smith.

Inizialmente si era ipotizzato un tragico epilogo per mano dell'uomo, ma tale sospetto è stato successivamente ritirato, lasciando aperte tutte le ipotesi sulla causa del decesso di Ana Julia. Il biologo ha condiviso un video commovente in cui nuota accanto all'imponente serpente, descrivendo l'incontro come una delle esperienze più indimenticabili e mozzafiato mai vissute in natura.

Con una lunghezza stimata di circa 7 metri, Ana Julia rappresentava un esemplare eccezionale per la sua specie, anche se non detiene il record del serpente più lungo mai misurato, titolo che appartiene a un pitone reticolato di nome Medusa, lungo 7.67 metri.

Gli studi hanno poi rivelato che l'anaconda verde, nota per essere la specie di serpente più pesante al mondo, si divide in realtà in due specie distinte: l'anaconda verde settentrionale e l'anaconda verde meridionale. Il lavoro di ricerca ha mostrato che queste due specie si sono separate circa 10 milioni di anni fa, presentando una differenza nel DNA del 5,5%. Un dato significativo, considerando che la differenza genetica tra umani e scimpanzé è soltanto del 2%.

Ecco, invece, le due specie di serpenti più grandi del mondo.

