Il serpente più lungo del mondo raggiunge la lunghezza di 16 cani corgi in fila

I serpenti sono sicuramente delle creature temibili e quelli velenosi si sono evoluti non per difesa ma per uccidere. I rettili in questione hanno raggiunto delle lunghezze davvero encomiabili e il serpente più lungo del mondo è il pitone reticolato (Malayopython reticulatus) che ha raggiunto i quasi 10 metri.

Trovato sull'isola indonesiana di Sulawesi nel 1912, la creatura era lunga come 16 cani corgi messi in fila (9,75 metri, il serpente più lungo mai registrato). Il più lungo del mondo mai tenuto in cattività misurava invece 7,67 metri di lunghezza secondo il Guinness World Record del 2011, si chiamava Medusa e ci sono volute 15 persone per trasportarlo.

Medusa pesava 158,8 chilogrammi e poteva inghiottire un intero cervo di 18 chilogrammi. Nonostante la creatura sia stata il primo serpente ad essere riconosciuto dal Guinness World Records, un altro pitone reticolato più lungo è stato trovato nel 2018. Il rettile era lungo 8 metri, ma è morto solo tre giorni dopo essere stato catturato in un cantiere a Penang, in Malesia.

Attualmente il titolo è conteso da due specie di serpenti sul nostro pianeta, ma oltre ad essere il serpente più lungo del mondo, il pitone reticolato può riprodursi da solo attraverso la riproduzione asessuata, nota anche come partenogenesi, dove lo sviluppo dell'uovo avviene senza che questo sia stato fecondato.

Incredibile: oltre a essere il serpente più lungo del mondo è anche in grado di riprodursi da solo.