Il serpente è la punta di diamante dell'evoluzione dei rettili per questo motivo

Circa 128 milioni di anni fa, la Terra ha assistito a un'esplosione della vita serpentina, dando origine a oltre 4.000 specie che oggi abitano il nostro pianeta. Questo fenomeno non può essere attribuito unicamente alle caratteristiche più evidenti dei serpenti, quali la perdita delle zampe e l'allungamento del corpo.

Infatti, nonostante esistano circa 25 gruppi di lucertole prive di arti, nessun altro rettile ha raggiunto il livello di diversità osservato nei serpenti. Per comprendere il successo di queste creature, un team di ricercatori guidato dal biologo evolutivo Pascal Title dell'Università di Stony Brook ha esaminato genetica e dieta di oltre 60.000 esemplari di serpenti e lucertole, provenienti da musei di tutto il mondo.

"Abbiamo scoperto che i serpenti hanno evoluto più rapidamente delle lucertole in alcuni aspetti cruciali, permettendo loro di sfruttare opportunità che altre lucertole non potevano" spiega Daniel Rabosky dell'Università del Michigan. Questa rapida evoluzione ha dotato i serpenti di strumenti biologici unici, come crani flessibili, capaci di inghiottire prede molto più grandi della loro testa, e un avanzato sistema di rilevamento chimico per trovare e inseguire le prede.

"Se esiste un animale che può essere mangiato, è probabile che qualche serpente, da qualche parte, abbia sviluppato la capacità di mangiarlo" afferma Rabosky. L'analisi genetica del team, che include 1.018 specie di serpenti e lucertole, ha rivelato che i serpenti si sono evoluti fino a tre volte più velocemente delle lucertole, con molteplici fasi di rapida evoluzione nella loro storia.

Così, quando l'asteroide ha spazzato via i dinosauri non aviani circa 66 milioni di anni fa, i serpenti non solo avevano gli strumenti biologici per sopravvivere, ma anche la capacità genetica di adattarsi rapidamente agli ambienti in cambiamento e di approfittare delle nicchie ora vuote. Oggi queste creature striscianti popolano ogni continente ad eccezione dell'Antartide.

Nonostante il loro schema corporeo apparentemente semplice, presentano una sorprendente varietà di tratti e aspetti. "Un aspetto notevole dei serpenti è quanto siano ecologicamente diversi: vivono sottoterra, in acqua dolce, nell'oceano e in quasi ogni habitat immaginabile sulla terra" spiega il filogenetista Alexander Pyron dell'Università George Washington. Cosa esattamente conferisca ai serpenti questa straordinaria velocità evolutiva rimane un mistero.

Tuttavia, potrebbe essere che la Terra debba la sua incredibile varietà di vita a eventi improvvisi e drammatici noti come singolarità macroevolutive, quando una combinazione perfetta di tratti e circostanze imprevedibili si concretizza. "Quello che amo di questo studio è come integra dati preziosi raccolti sul campo e nei musei con nuovi metodi genomici e analitici per mostrare una verità biologica fondamentale: i serpenti sono eccezionali e francamente molto affascinanti," conclude Sonal Singhal, biologo evolutivo della California State University.

Nel frattempo uno studio ha affermato che questi rettili si stanno evolvendo a una velocità sensazionale.