Ecco il serpente con le 'zanne' più lunghe del mondo

Questa volta parliamo della terribile vipera del Gabon (Bitis gabonica). Si tratta di un serpente dalle dimensioni veramente generose situato principalmente in Africa, che possiede però una peculiarità che lo rende unico al mondo: detiene infatti le zanne più lunghe di qualsiasi altro serpente esistente.

Può arrivare a raggiungere addirittura i 20 chilogrammi di peso, con una lunghezza di oltre 1,8 metri. A discapito di quanto si possa pensare dalle dimensioni, si tratta di un serpente decisamente agile e attento nel tendere agguati alle varie prede di ogni dimensione. È perfettamente in grado di sferrare un attacco ad una velocità pari a sei metri al secondo. Ma la sua particolarità è un’altra.

Dopo essere andati alla scoperta delle zanne dei serpenti, le sue zanne retrattili lunghe 5 centimetri sono le più grandi di qualsiasi serpente sulla Terra, in grado di abbattere prede grandi come un'antilope.

Oltre alla sua estrema velocità, la particolarità nel modo di cacciare di questa vipera risiede nel fatto che si aggrappa letteralmente al suo pasto finché la sua preda non è completamente morta.

Tutto ciò consente al serpente di iniettare una straordinaria quantità di veleno nella sfortunata vittima: fino a 2.400 milligrammi di veleno. Per rendere meglio l'idea di cosa significhino queste cifre, pensate che circa 100 mg di veleno sono mortali per l'uomo. Ma come mai utilizza delle quantità così elevate?

In natura niente viene sprecato, ragion per cui ci sono delle motivazioni decisamente valide alla base di tale comportamento. Rispetto ad altri serpenti velenosi infatti, il veleno della vipera del Gaboon ha una tossicità relativamente bassa, che la rende (forse) meno preoccupante del serpente scoperto in Australia recentemente.

Spaventati? Fate bene, anche se fortunatamente (come spesso accade nel mondo animale) raramente attacca l’essere umano e anche nel peggiore dei casi, esiste comunque un antidoto.