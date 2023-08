Il serpente con le zanne più lunghe al mondo inietta una quantità di veleno assurda

La Vipera del Gabon è un colosso che, con le sue zanne retrattili lunghe ben 5 centimetri, detiene il record delle zanne più lunghe tra tutti i serpenti del pianeta. Queste impressionanti armi naturali gli permettono di abbattere prede anche grandi come un'antilope.

Nonostante il suo peso, che può raggiungere i 20 chilogrammi, e una lunghezza che supera il metro e mezzo, questo rettile è un maestro nell'arte dell'agguato, capace di colpire la sua preda alla sorprendente velocità di sei metri al secondo.

La sua testa, larga 15 centimetri, ha un motivo che ricorda una foglia caduta, un perfetto mimetismo che inganna rane, uccelli e piccoli mammiferi che passano ignari accanto ad esso. Alcuni ricercatori ritengono che le lunghe zanne della Vipera del Gabon si siano evolute per alimentarsi meglio dei mammiferi (già sappiamo che il loro veleno si è evoluto per uccidere).

A differenza di altri serpenti, non si limita a mordere e rilasciare: tiene stretta la sua preda fino a quando non è completamente immobilizzata, iniettando una quantità straordinaria di veleno, tanto che solo 100 mg sono letali per l'uomo. Nonostante la sua potenza, però, la tossina- della Vipera del Gabon è relativamente poco tossico se confrontato con quello di altri "simili".

Fortunatamente per noi, attacchi agli esseri umani sono rari e, nel caso, esiste un antidoto. Spesso, di fronte a un umano, il serpente si limita a soffiare per intimorire, ma meglio scappare a gambe levate quando lo si avvista... come quella scoperta recentemente in Australia.