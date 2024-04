I serpenti ci hanno insegnato una nuova forma di auto-riconoscimento inedita

Il concetto di auto-riconoscimento è stato esplorato attraverso il test dello specchio, un esperimento che valuta se un animale possa identificare sé stesso riflettendosi. Anche l'olfatto è importante in questo senso, e infatti per è possibile riconoscere la paura tramite questo senso. Ma possono riconoscere sé stessi così facendo?

In un tentativo di esplorare la consapevolezza di sé nei serpenti, ricercatori guidati da Noam Miller dell'Università Wilfrid Laurier in Canada ha condotto uno studio unico nel suo genere. Riconoscendo che questi rettili si affidano in gran parte al senso dell'olfatto per navigare nel loro ambiente, gli scienziati hanno ideato una variante del classico test olfattivo.

I ricercatori hanno raccolto i profumi di due diverse specie: i serpenti giarrettiera orientali (Thamnophis sirtalis sirtalis) e i pitoni reali (Python regius) strofinando dei tamponi di cotone lungo la pelle per catturare l'essenza del loro odore naturale. Dopo, ogni rettile è stato esposto a una serie di cinque diverse fonti olfattive: il proprio odore, lo stesso con l'aggiunta di un po' di olio d'oliva, solo olio d'oliva, l'odore di un altro serpente della stessa specie e infine l'odore di un altro serpente con l'aggiunta di olio d'oliva.

I risultati dell'esperimento hanno rivelato una reazione particolarmente interessante nei serpenti giarrettiera, mostrando un numero significativamente maggiore di movimenti lunghi della lingua, un comportamento tipico di interesse o investigazione, in risposta al proprio odore alterato dall'olio d'oliva. Tale reazione suggerisce una forma di auto-riconoscimento, indicando che questi serpenti sono capaci di notare una discrepanza quando il loro odore familiare viene modificato.

La scoperta offre una nuova prospettiva sulle capacità cognitive dei serpenti, sfidando la visione comune di questi rettili come creature esclusivamente istintive e privi di complesse capacità cognitive.

