Una serra futuristica per Marte permetterà di coltivare diversi tipi di ortaggi

Un team della Dartmouth University ha vinto la "BIG Idea Challenge" della NASA, grazie ad una serra futuristica che potrebbe essere usata dagli astronauti sul Pianeta Rosso.

La struttura idroponica (ovvero una tecnica che non prevede l'uso della terra per coltivare, ma usando dei sostituti artificiali e non) potrebbe consentire agli astronauti di coltivare il proprio cibo sulla desolata superficie marziana. L'idea è quella di piantare fino ad otto colture alimentari diverse, all'interno di un sistema rotante.

Questa struttura, completamente autosufficiente, sarebbe capace di fornire fino a 3100 calorie al giorno, per quattro astronauti, e per una permanenza di 600 giorni sul Pianeta Rosso. L'idea è quella di coltivare diversi tipi di vegetali: cavoli, soia, patate dolci, patate, broccoli, fragole, grano e chufa (un tubero commestibile).

I vegetali in questione verrebbero nutriti grazie ad un serbatoio di soluzione nutritiva posto sotto il soffitto, e fatti crescere grazie a dei LED, che offrirebbero la luce solare necessaria.

Il team ha calcolato che l'intera struttura potrebbe essere spedita attraverso un'unico pacchetto di circa 9.100 chilogrammi. Oltre a questo, gli scienziati stanno anche sviluppando un'ambiente completamente automatizzato che rimarrà operativo e funzionante anche quando gli astronauti lasceranno l'arido Pianeta Rosso.

La missione per Marte, almeno secondo la NASA, dovrebbe partire nel 2033, contrariamente da quello che è stato affermato da uno studio indipendente.