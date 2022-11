Queste serre sottomarine si trovano in Italia: ecco a voi il Nemo's Garden

A Noli, un comune italiano della provincia di Savona in Liguria, è possibile trovare il "Nemo's Garden", un vero e proprio giardino sottomarino dove delle piante terrestri vengono coltivate in serre chiamate biosfere.

Si tratta di un progetto fantastico sotto molti punti di vista che conferisce numerosi vantaggi. Così com'è possibile leggere sul sito web ufficiale del Nemo's Garden, questo "sistema sottomarino potrebbe sovrapporsi alla problematica questione dei pesticidi: l'ecosistema chiuso creato all'interno della biosfera è ben preservato dall'attacco dei parassiti."

Questa è anche un'alternativa sostenibile per il risparmio idrico alle operazioni agricole sulla terraferma, e aiuta anche le nazioni costiere aride a coltivare cibo senza dover dissalare più acqua: un processo costoso e ad alta intensità di risorse. Le piante in queste serre hanno bisogno solo di un po' di acqua per iniziare, ma da lì sono autosufficienti.

La luce solare riscalda le sfere sommerse, che contengono aria umida che si condensa naturalmente in acqua dolce, e gocciola di nuovo nel terreno, alimentando i vegetali al loro interno. Il Nemo's Garden è ancora nelle sue fasi iniziali, ma i risultati sono stati promettenti. Uno studio del 2020 ha infatti mostrato che del basilico coltivato sott'acqua aveva più clorofilla e antiossidanti rispetto a quello di superfice.

Le serre, inoltre, agiscono come una barriera corallina artificiale per le specie vicine, un altro dei vantaggi che dietro al progetto.