Questo test fatto dalla NASA ti sfida nel Pi Greco e pochi lo supereranno

Il 14 marzo si trasforma in un palcoscenico globale per appassionati di numeri e spazio con il Pi Day 2024, grazie a sfida proposta dalla NASA. Quest'anno, l'agenzia spaziale americana lancia una serie di challenge matematiche dedicate all'esplorazione del cosmo. Ma prima di vedere la sfida in sé, sapete cosa è il Pi Day?

Oltre che una ricorrenza per celebrare la costante più famosa della storia, il Pi Day è un'occasione per evidenziare il suo ruolo anche in altri ambiti scientifici e ingegneristici. La NASA, attraverso l'Ufficio Educativo del Jet Propulsion Laboratory, invita studenti e non a partecipare a una serie di sfide ispirate alle reali applicazioni di del pi greco nelle esplorazioni spaziali.

La competizione di quest'anno si concentra su diversi aspetti dei viaggi nello spazio, possibili grazie all'antimateria, inclusi i progressi nelle comunicazioni ottiche del cosmo, rappresentati dalla tecnologia a bordo della navicella spaziale Psyche. Si esplorano inoltre le strategie per la deviazione di asteroidi, grazie al test dello scontro DART contro gli asteroidi, senza dimenticare il contributo fondamentale di satelliti in orbita terrestre, rover lunari e i telescopi spaziali come Hubble e James Webb nell'osservazione dell'universo.

Con circa 50 domande, la sfida offre a tutti l'opportunità di "cucinare" soluzioni uniche, applicando conoscenze matematiche a scenari realistici dell'esplorazione spaziale. Ogni problema è accompagnato da un foglio di lavoro online che permette di organizzare i calcoli e le riflessioni. Le soluzioni verranno poi condivise da NASA, permettendo ai partecipanti di confrontare i propri risultati e di apprendere attraverso il processo.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.