Serve cambiare la TV o solo il decoder per lo switch off al DVB-T2? Le varie opzioni

Ci siamo: domani prende il via il primo step dello switch off al DVB-T2, con il passaggio alla codifica MPEG-4 per alcuni canali Rai e Mediaset. Le domande che si fanno gli utenti sono sempre tante, ed oggi ci sofferiamo sulla sostituzione di TV o decoder.

Se vi state chiedendo se serve cambiare per forza la TV o se basta la sostituzione del decoder, i casi sono diversi. Cercheremo di esporli in maniera quanto più chiara possibile:

Il mio TV non è DVB-T2 e non ho un decoder : in questo caso potete procedere con l'aggiunta di un decoder in grado di supportare il nuovo standard o in alternativa, sfruttare il bonus TV da 100 Euro per ottenere uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo televisore;

: in questo caso potete procedere con l'aggiunta di un decoder in grado di supportare il nuovo standard o in alternativa, sfruttare il bonus TV da 100 Euro per ottenere uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo televisore; Il mio TV non è DVB-T2 ed ho un decoder che non supporta il DVB-T2: in questo caso potete semplicemente sostituire il decoder con un modello più recente. Resta valida l'alternativa dell'acquisto di un nuovo TV, ma in questo caso non avrete bisogno di alcun decoder;

in questo caso potete semplicemente sostituire il decoder con un modello più recente. Resta valida l'alternativa dell'acquisto di un nuovo TV, ma in questo caso non avrete bisogno di alcun decoder; Il mio TV è DVB-T2 : non dovrete fare nulla;

: non dovrete fare nulla; Il mio TV non è DVB-T2 ma ho un decoder DVB-T2: anche qui, potete continuare a visualizzare regolarmente i canali.

Ricordiamo che in questa prima fase, saranno interessati dal passaggio all'MPEG-4 solo i canali tematici di Rai e Mediaset.