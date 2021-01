Ecco quanto tempo serve effettivamente per eliminare o cambiere un'abitudine

Albert Einstein diceva: "è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio". Potremmo riformulare il famoso aforismo in questo modo: "è più facile spezzare un atomo che un'abitudine" e andrebbe bene lo stesso, poiché le abitudini sono quelle che ci aiutano a superare la nostra routine quotidiana. Molte volte, però, possono essere dannose.

La sigaretta dopo il caffè, ad esempio, quella appena svegli o dopo pranzo, per molti è diventata un'abitudine che alimenta il vizio del fumo. Ovviamente esistono anche le abitudini sane, come quella che ci spinge a fare esercizio fisico o l'appuntamento con lo spazzolino da denti dopo ogni pasto (o a una certa ora).

A volte, però, riconosciamo le nostre abitudini come comportamenti utili o dannosi e spesso ci sforziamo di modellarle di conseguenza. Prima si credeva che il tempo per abituarsi a una nuova abitudine fosse di 21 giorni, una convinzione alimentata da un famoso libro del 1960 chiamato Psycho-Cybernetics di Maxwell Maltz, un chirurgo plastico.

Uno studio del 2009, invece, ha appurato che il tempo medio necessario perché una nuova abitudine si instauri nel nostro cervello è in realtà di 66 giorni. Nello studio, inoltre, dove sono state osservate 96 persone nell'arco di 12 settimane, i tempi individuali variavano da 18 a 254 giorni. Quindi, in poche parole, per cambiare, modificare o aggiungere una nuova abitudine al nostro calendario giornaliero servono all'incirca 2 mesi.

Tuttavia rompere un'abitudine non sembra essere facile. "Rompere un'abitudine significa davvero stabilire una nuova abitudine. È molto più facile iniziare a fare qualcosa di nuovo che smettere di fare qualcosa di abituale senza un comportamento sostitutivo", afferma il neuroscienziato Elliot Berkman. "Questa è una delle ragioni per cui gli aiuti per smettere di fumare come le gomme alla nicotina tendono ad essere più efficaci del cerotto alla nicotina".

Ovviamente non c'è un lasso di tempo giusto per rompere un'abitudine e sarà tutto guidato dalla nostra personalità, motivazione, circostanza e dall'abitudine stessa. Insomma, in poche parole ciò significa che il cambiamento viene guidato dalla nostra volontà: più fortemente si vuole instaurare - o eliminare - qualcosa, meno tempo ci serve per portarla a termine.