Dove serve il Green Pass da oggi 20 Gennaio 2022? La lista completa

In attesa della pubblicazione del dpcm contenente le attività esenti dal Green Pass, che dovrebbe arrivare in giornata odierna, oggi è scattato l'obbligo di Certificazione Verde per una serie di nuove attività, come previsto dal decreto del Governo dell'8 Gennaio 2022.

Nella fattispecie, è necessario esibire la Certificazione Verde Covid-19 per le visite ed i colloqui con i detenuti presso gli istituti penitenziari sia per adulti che per minori, ma anche per i servizi alla persona come parrucchieri, centri estetici e servizi alla persona.

Queste attività si aggiungono a quelle in cui è già richiesto: mezzi di trasporto pubblici, servizi di ristorazione all'aperto, musei, piscine e palestre, parchi divertimento, alberghi, centri termali, congressi, sagre, fiere, impianti di sci, sport di squadra, centri culturali, centri sociali, sale gioco, casinò e bingo.

Dal 1 Febbraio sarà necessario presentare il Green Pass base anche per gli uffici pubblici, Poste, Banche e negozi, mentre dovrebbe essere prevista un'esenzione per il ritiro della pensione.

Tra le attività in cui si potrà entrare senza Green Pass figurano supermercati, farmacie, ospedali, edicole, ambulatori, veterinari, uffici per la pubblica sicurezza (per presentare denuncia), e per tutti quei servizi che soddisfano le esigenze urgenti di tutela dei minori. Il DPCM sulle esenzioni dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio.



Per tutte le informazioni sulla differenza tra Green Pass e Super Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.