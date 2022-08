Serve un manuale di sopravvivenza negli inferi? Il Libro egiziano dei Morti fa al caso tuo

Siamo tutti consci dell’importanza dell’Aldilà per gli antichi egizi, per questo i processi di mummificazione erano estremamente minuziosi. Non a caso, poteva capitare che il defunto di turno veniva seppellito insieme ad un vero e proprio manuale di sopravvivenza negli inferi: stiamo parlando del “Libro dei Morti”.

La suddetta raccolta è il frutto di due esperienze precedenti: “Testi sulla bara”, dove le indicazioni erano incise sulla cassa del defunto, e i “Testi sulle Piramidi”, realizzate sulle mura delle piramidi. I primi sono molto più in voga durante il Medio Regno, dal 2030 a.C. fino al 1640 a.C. circa, mentre i secondi appaiono già dall’Antico Regno, cioè dal 2465 a.C. al 2323 a.C. circa.

Il "Libro dei Morti" consiglia specifiche azioni o incantesimi. "Gli antichi egizi usavano la parola rꜢ (si legge “ra”) per designare ogni composizione. La parola rꜢ è generalmente tradotta come 'incantesimo' o 'espressione.' È scritto con il geroglifico di una bocca umana perché il termine era correlato alla parola", ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail Foy Scalf, il capo degli archivi di ricerca dell'Università di Chicago che ha conseguito un dottorato in egittologia. Non è mai stato trovato un “Libro dei Morti” uguale ad un altro, ogni tomba aveva un testo unico.

Gli antichi egizi chiamavano questa tipologia di testi "Libro per Uscire alla luce del giorno". Questo nome rifletteva "la convinzione degli egiziani che gli incantesimi fossero forniti per aiutare il defunto ad entrare nell'aldilà come uno spirito glorificato, o akh".

Questi testi "preparavano gli egiziani alla vita dopo la morte e [avevano] il potere di evocare tutte le parti del proprio corpo per il viaggio spirituale", ha scritto Barry Kemp, professore emerito di egittologia all'Università di Cambridge, nel suo libro "How to Read the Egyptian Book of the Dead". "Il Libro dei Morti, per mezzo dei suoi incantesimi, conferiva al proprietario il potere di navigare con successo - per l'eternità - attraverso i vari regni [degli inferi]" scrisse Kemp.

Non pochi incantesimi compaiono più frequentemente nelle copie del "Libro dei Morti" rispetto ad altre, e alcuni erano considerati quasi essenziali. Uno di questi incantesimi essenziali è ora noto come Incantesimo 17, che discute l'importanza del dio del sole Ra, uno degli dèi più importanti dell'Egitto.

Alcuni capitoli del "Libro dei morti" descrivevano avvenimenti che si potevano verificare, come la Cerimonia della pesatura del cuore, in cui le azioni, sotto forma di cuore, di una persona venivano pesate insieme alla piuma della dea Maat, una divinità associata alla giustizia.

Gli incantesimi erano spesso illustrati. "Le immagini [erano] di grande importanza nella raccolta di testi funerari del Nuovo Regno ora chiamata ‘Libro egiziano dei morti’", scrive Geraldine Pinch, un'egittologa, nel suo libro "Egyptian Myth: A Very Short Introduction".