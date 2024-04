Ti serve un monitor esterno? Questo da 14' FHD lo paghi a metà prezzo!

G-STORY Monitor portatile da 14" può essere collegato in serie, richiedendo solo 1 USB-A per collegare direttamente più monitor. Il cavo è riposto nella scatola per cavi, nascosta sul retro del monitor. Molto utile per quanti per lavoro devono seguire più di uno schermo. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo, quindi paghi solo 119 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La lunghezza del filo può essere regolata liberamente in base alle proprie esigenze, con una lunghezza massima di 70 cm. Può essere retratto in modo automatico, basterà tirare delicatamente il cavo.

Visibilità ottima grazie al Pannello IPS antiriflesso con design ultrasottile, schermo opaco, angolo di visione completo di 178 gradi, 1080P e 60Hz, proporzioni 16:9.

Potrai sfruttare questo schermo portatile con Mac, Windows, Chromebook, smartphone.

Non avrai bisogno di casse aggiuntive: il monitor è dotato di due altoparlanti integrati. E' altresì dotato di controlli di menu intuitivi e viene fornito con una copertura protettiva intelligente antigraffio realizzata in resistente pelle PU. Così non dovrai preoccuparti anche di portarlo con te.

Peraltro, la protezione funge anche da supporto, fornendo quindi una protezione completa per il display.

Dunque, uno schermo davvero pratico e molto utile. Pagalo ora a metà prezzo, quindi 119,99 euro.

