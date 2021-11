Alcuni server dell'FBI sono stati hackerati? Sì, arriva la conferma: la questione

Non è esattamente notizia di tutti i giorni sentire che alcuni server dell'FBI sono stati hackerati. Eppure, questo è quanto accaduto nella giornata del 13 novembre 2021: l'agenzia governativa statunitense è infatti al centro di una vicenda non di poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bleeping Computer ed Engadget, dopo aver compromesso alcuni server legati alla posta elettronica, un gruppo di hacker ha utilizzato indirizzi e-mail riconducibili all'FBI per cercare di far cadere "in trappola" i ricercatori di sicurezza. Sembra che siano state inviate più di 100.000 e-mail false, anche se i numeri potrebbero essere ben più elevati.

In ogni caso, i criminali si sono inventati un falso attacco relativo alla supply chain che viene ricondotto dagli hacker a una nota figura del settore, che secondo quanto si legge nei messaggi di posta elettronica avrebbe compromesso la rete e messo a rischio i dati. Ovviamente, non esiste alcun attacco di questo tipo e gli hacker stanno cercando di mettere in atto azioni malevole fingendo di essere l'FBI.

L'agenzia governativa statunitense ha confermato ai microfoni di Bleeping Computer di essere a conoscenza del tutto, affermando che delle e-mail false sono partite da un account riconducibile all'FBI e che si tratta di una situazione in evoluzione. Per il momento non ci sono dunque maggiori informazioni da condividere a livello ufficiale, anche se qualcuno pensa possa trattarsi di un attacco mirato a screditare il ricercatore di sicurezza che viene falsamente indicato dagli hacker, nelle e-mail coinvolte, come colpevole di un attacco mai avvenuto.