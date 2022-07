Server di Google Oracle KO nel Regno Unito: colpa del caldo record

Il Regno Unito sta attraversando un'ondata di caldo senza precedenti, con temperature fino a 40°C. Al di là dei tradizionali problemi che il caldo record porta solitamente con sé, in Inghilterra si è verificato anche un evento decisamente preoccupante e bizzarro: persino i server di Google e di Oracle hanno smesso di funzionare.

A quanto pare, il blocco dei server delle due aziende dipenderebbe dai problemi di raffreddamento dell'hardware, che secondo Google Cloud sarebbe dovuto ad un "parziale fallimento di capacità di raffreddamento nel Regno Unito, che ha portato alla terminazione di diverse macchine virtuali ed alla perdita di macchine per alcuni nostri clienti". Google ha addirittura spiegato di aver ridotto la potenza di alcuni server per evitarne il surriscaldamento.

In modo non dissimile, anche la Status Page di Oracle spiega che alcuni server sarebbero stati messi KO dalle temperature "non ragionevoli" del Regno Unito. La compagnia, in particolare, spiega di aver dovuto spegnere alcune macchine per prevenire dei fallimenti a livello di sistema, anche se gli ultimi aggiornamenti riportano che i sistemi stanno tornando lentamente online.

I due eventi mostrano che le infrastrutture inglesi non sono state pensate per simili temperature, che d'altro canto rappresentano un'anomalia decisamente marcata per il Regno Unito, anche in piena estate. Al contempo, comunque, non sappiamo quanti siti web e quanti utenti siano stati affetti dai problemi ai server di Oracle e Google Cloud.

Nelle scorse ore, comunque, i primi dati dallo spazio sull'ondata di caldo hanno mostrato che, in alcune zone della crosta terrestre, le temperature hanno superato i 52°C. Al contempo, sempre in Inghilterra, il caldo è arrivato a livelli tali da sciogliere l'asfalto su una pista di atterraggio della RAF, rendendo impossibile il movimento degli aerei.